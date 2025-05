Zanetti contro Messi: super sfida per portarlo all’Inter giusta

Si prospetta una sfida di mercato tra le due … Inter. Coinvolto un grande talento sul quale è concreto l’interesse anche di altri top club

Lo ha ribadito nuovamente il presidente Beppe Marotta nelle dichiarazioni rilasciate nel pre partita del match contro il Barcellona di mercoledì scorso. L’Inter interverrà sul mercato ma senza stravolgere l’attuale organico a disposizione di Inzaghi. Lo farà puntando prevalentemente su calciatori giovani e senza più la ricerca di svincolati con ingaggi cospicui, una scelta dettata anche dalle difficoltà di bilancio con cui il club ha dovuto convivere nelle ultime stagioni.

Grazie ai cospicui ricavi incassati dalla Champions e a quelli in arrivo per la prossima partecipazione al Mondiale per Club, l’Inter può permettersi maggiori spazi di manovra e possibilità di investimento. A proposito di giovani calciatori di talento, non c’è mercato migliore di quello sudamericano dove trovarli con i campionati di Argentina e Brasile che offrono tantissime possibilità ai club europei.

Europa dove approderà prossimamente Franco Mastantuono. C’è la fila già sulla stellina del River Plate ambita da PSG e Manchester City, quest’ultimo sempre molto attivo sul mercato argentino come confermano gli acquisti di Julian Alvarez e di Claudio Echeverri. Su Mastantuono ci sono anche Milan e Inter, entrambe però in posizione di svantaggio qualora – come probabile – dovesse scatenarsi un’asta al rialzo per acquistarlo.

Zanetti sfida Messi: c’è un talento del Boca Juniors di mezzo

Se le possibilità di arrivare a Mastantuono sono ridotte per l’Inter, più elevate sono le chance per un altro talento argentino ambito dai nerazzurri. Si tratta di Milton Delgado, centrocampista classe 2005 del Boca Juniors, entrato in pianta stabile nella prima squadra degli Xeneizes con 9 presenze finora in altrettante giornate disputate nel campionato di Apertura.

A spingere l’acquisto di Delgado è Javier Zanetti che ha seguito il giocatore anche nel campionato sudamericano U20 disputato con la nazionale argentina lo scorso febbraio. Proprio in quel torneo, Delgado si è messo in mostra insieme ad altri talenti della Seleccion come lo stesso Echeverri, Subiabre e Carrizo.

Non a caso, stando a indiscrezioni riportate dalla stampa argentina, hanno manifestato interesse nei suoi confronti anche Benfica, Manchester United, Chelsea e soprattutto Inter Miami, la squadra di Lionel Messi, la cui presenza chissà potrebbe influenzare la decisione di Delgado sul suo futuro. Il Boca Juniors, infatti, potrebbe cedere Delgado dopo il Mondiale per il Club che la compagine argentina disputerà in estate negli Usa. Gli Xenezies affronteranno Bayern Monaco, Benfica e Auckland City nel girone C, tre match nei quali il centrocampista sarà seguito con grande attenzione dalle sue pretendenti.

Il Boca è già consapevole che arriveranno offerte importanti in estate per il giocatore, il quale non ha clausole rescissorie nel suo contratto in scadenza nel 2028. Motivo in più per provarci. L’Inter lo farà. In fondo se all’Inter Miami c’è Messi, in quella nerazzurra ci sono Zanetti e Lautaro Martinez che un certo ascendente sui connazionali ce l’hanno eccome …