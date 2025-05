Affare chiuso: UFFICIALE prima di Inter-Barcellona

Ceduto a titolo definitivo l’attaccante nerazzurro ad un club francese, sono maturate le condizioni del riscatto del cartellino

Poche ore separano l’Inter dal fischio d’inizio della partita che segnerà, nel bene o nel male, il cammino della squadra di Simone Inzaghi in Champions League.

Nella metà campo avversaria di San Siro, stavolta come ospite, ci sarà il Barcellona di Hansi Flick: spietato, super-offensivo, voglioso di mettere in pratica le strategie tipiche della remontada alla spagnola.

Per l’occasione, gran parte dei tifosi spera nel recupero totale del proprio capitano Lautaro Martinez. Affinché possa ancora far coppia con Marcus Thuram e comporre quel duo che, dati alla mano, è stato per mesi portavoce dell’arte della prolificità nerazzurra sotto rete.

Se la ‘Thu-La’ dovesse esser confermata, le chance di fare risultato aumenterebbero. In caso contrario, l’Inter dovrebbe accontentarsi di far spazio a Marko Arnautovic o Mehdi Taremi, entrambi complessivamente deludenti e prossimi ai saluti.

A prescindere da come andranno le cose, però, la dirigenza nerazzurra è convinta di poter migliorare la situazione offensiva in vista della nuova annata sportiva con un innesto di qualità.

Satriano saluta l’Inter, attivo l’obbligo di riscatto dal Lens

Con certezza matematica il nuovo innesto non corrisponderà al profilo di Martin Satriano, già sotto contratto con l’Inter e con un passato in prestito fra le file di Brest ed Empoli.

Il centravanti uruguaiano, oggi in forze al RC Lens in Ligue 1, non farà rientro alla base nerazzurra in estate ma tornerà nuovamente a disposizione del tecnico William Still per la prossima stagione, stavolta in via definitiva.

Complice l’attivazione della clausola di riscatto obbligatorio, condizionata dal raggiungimento della salvezza della squadra nel massimo campionato nazionale. I nerazzurri incasseranno circa 5 milioni di euro dalla cessione, arricchendo un bottino già colmato dagli incassi derivanti dalle competizioni cui l’Inter ha preso parte.

Satriano ha vestito la maglia del Lens in soltanto cinque occasioni finora, per un totale di cinquantasette minuti complessivi, a causa del grave infortunio rimediato al crociato. Il suo rientro in campo, però, appare vicinissimo.