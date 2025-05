DIRETTA Inter-Barcellona: lo stesso 11 dell’andata, Lewandowski dalla panchina | Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del match

I nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano i blaugrana di Flick nel ritorno delle semifinali di Champions League. Segui la Diretta Live del match

L’Inter riceve il Bayern Monaco a San Siro in un match valido come gara di ritorno delle semifinali di Champions League. Una sfida vale l’accesso alla finalissima della massima competizione europea per club che sarà diretta dall’arbitro polacco Marciniak.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal successo ottenuto in Serie A contro il Verona che gli consente di restare a 3 punti dal Napoli, hanno bisogno di vincere per strappare il pass per Monaco di Baviera. Dopo il 3-3 di mercoledì scorso in terra catalana firmato da Thuram e dalla doppietta di Dumfries, cui hanno risposto le reti di Lamine Yamal, Ferran Torres e l’autogol di Sommer, un altro pareggio con qualsiasi risultato porterebbe la sfida ai tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Dall’altra parte i blaugrana di Hansi Flick, che a loro volta vengono dalla vittoria nella Liga spagnola contro il Valladolid, devono puntare al successo se vogliono giocarsi il titolo di campioni d’Europa. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e in chiaro su Tv8, ma anche in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Now. Chi passa il turno se la vedrà con la vincente tra Psg e Arsenal. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Barcellona live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-BARCELLONA

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disp.: Josep Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Re Cecconi, Carlos Augusto, Darmian, Zalewski, Asllani, Frattesi, Zielinski, Taremi, Arnautovic. All.: Inzaghi

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Garcia, Araujo, Cubarsí, Iñigo Martinez; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. A disp.: Iñaki Peña, Astralaga, Christensen, Martin, Fort, Farrè, Gavi, Darvich, Fermin Lopez, Pau Victor, Ansu Fati, Lewandowski. All.: Flick

ARBITRO: Marciniak (POL)