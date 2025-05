Inzaghi via dall’Inter? Un club attende la sua risposta. Già pronto il piano B

Le grandi prestazioni in Champions League hanno acceso i riflettori di mercato sul tecnico nerazzurro. Ricca offerta di una squadra, si aspetta la risposta

In tutta Europa si sta celebrando la grande impresa dell’Inter, capace di arrivare in finale di Champions League nonostante avesse tutti i pronostici contro, sia nei quarti di finale contro il Bayern Monaco che in semifinale contro il Barcellona. E lo stesso sarà in finale contro il Paris Saint-Germain. Tanti sono stati i protagonisti di questa cavalcata, ma non c’è dubbio che gran parte dei meriti vadano al condottiero Simone Inzaghi.

Non sorprende, quindi, che il nome del tecnico nerazzurro sia finito sul taccuino di diversi top club in tutto il mondo. Il presidente Beppe Marotta vuole ‘escluderlo’ dal valzer delle panchine che prenderà il via al termine della stagione e per questo è al lavoro per rinnovargli il contratto oltre la scadenza attuale fissata al 2026. Ma quella dell’Inter non è l’unica offerta arrivata all’entourage di Inzaghi fino ad oggi.

Se gli interessamenti dei club della Premier League inglese non si sono ancora tradotti in qualcosa di concreto, una proposta (che economicamente potrebbe definirsi indecente) gli è arrivata dall’Arabia Saudita. Più precisamente dall’Al Hilal, campione in carica, vicino a qualificarsi alla prossima Champions asiatica e tra le squadre che parteciperà al prossimo Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Calciomercato, Marco Silva prima scelta se salta Inzaghi

Secondo quanto si legge sul portale britannico ‘Talk Sport’, il club saudita starebbe attendendo una risposta da parte di Simone Inzaghi. Ed è plausibile che aspetterà fino al primo giugno, il giorno dopo la finale di Champions League di Monaco di Baviera che vedrà l’Inter giocarsi il titolo di campione d’Europa con il Psg. Probabile che a sponsorizzare la candidatura dell’allenatore piacentino sia stato Milinkovic-Savic, con cui ha lavorato alla Lazio.

Ad ogni modo, l’Al Hilal non è intenzionato a farsi trovare impreparato e sta vagliando anche altre soluzioni. Qualora la risposta di Inzaghi dovesse essere negativa, infatti, sarebbe pronto il piano B che risponde al nome di Marco Silva.

Il tecnico portoghese è in undicesima posizione nel campionato inglese con il Fulham, ma è ad appena 2 punti dal Bournemouth che occupa l’ottavo posto che può valere la qualificazione in Conference League. La sua avventura a Craven Cottage sembra volgere al termine e lui probabilmente direbbe sì all’Arabia Saudita.