Nuovo nome per sostituire Calhanoglu: ha distrutto la Juventus

L’Inter si muove sul calciomercato e va a caccia del possibile erede di Hakan Calhanoglu: c’è un nome nuovo sulla lista nerazzurra

L’estate che è appena iniziata sarà per certi versi indecifrabile per il calciomercato dell’Inter. I nerazzurri inizieranno con il Mondiale per club, ma dovranno fare i conti anche con una serie di trattative che potrebbero cambiare in maniera definitiva il volto del gruppo e della rosa.

Intanto, Marotta e Ausilio sono andati sul solco della continuità con Simone Inzaghi e hanno deciso di puntare forte su Cristian Chivu, pronto a portare il suo interismo in nerazzurro. Un fattore essenziale per qualsiasi tecnico, però, resta la composizione della rosa e, proprio in tal senso, l’Inter non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparata.

La Beneamata, infatti, è ben consapevole che bisognerà ringiovanire e allungare la rosa, e si sta già muovendo in tal senso. Allo stesso tempo, non c’è voglia di smembrare il gruppo forte che è rimasto in lotta per tutto fino alla fine e ha giocato la seconda finale di Champions League in tre anni.

Inter al bivio con Calhanoglu: nuovo nome per sostituirlo

Hakan Calhanoglu ha più di 30 anni ed è uno di quei ragazzi sempre considerato insostituibile dall’Inter. Il turco aveva ricevuto una ricca offerta dall’Arabia due anni fa, che lui stesso ha subito rifiutato, e l’anno scorso è finito nel mirino del Bayern Monaco. Stavolta, se Marotta e Ausilio dovessero ricevere un’offerta nell’ordine dei 35-40 milioni, la musica potrebbe cambiare.

Nelle idee dell’Inter, ci è stata confermata la volontà di andare avanti insieme, ma con una proposta che fa felici tutti, è impossibile dire di no a una plusvalenza del genere. Anche per questo, l’Inter lavora sotto traccia e sta vagliando diversi profili per il sostituto del turco. L’ultimo nome è quello di Joey Veerman: gioca nel PSV, ha 26 anni e ha grandi doti tecniche che gli permettono di ruotare e trattare il pallone in mezzo al campo con grande precisione.

Potrebbe rilevare i ruoli di Calhanoglu, non solo in mezzo al campo, ma anche nei calci piazzati, in cui è un vero e proprio maestro. Il suo profilo è stato proposto da alcuni intermediari, nonostante sia centrale per il gioco del PSV. La sua valutazione sul calciomercato è di 25 milioni di euro, per cui rientrerebbe nei parametri dell’Inter.