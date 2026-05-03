Lautaro: “Avevo visto cose che non mi erano piaciute. Da Inzaghi a Chivu, serviva aria nuova”

Il capitano dell’Inter durante la festa Scudetto: “Non era semplice ripartire dopo l’ultima annata molto dura. Sono orgoglioso di indossare questa maglia”

“Chivu è stato bravissimo”. Lautaro applaude il suo allenatore dopo il successo col Parma che vuol dire Scudetto numero 21 per l’Inter. “Ha portato nuove energie ed entusiasmo, facendo partecipare tutti. Anche se con Simone Inzaghi abbiamo fatto quattro anni impressionanti, dove ci siamo messi sempre a disposizione, quest’anno serviva un cambio d’aria. Era scritto così”.

Questo Scudetto nasce probabilmente dalle dure parole di Lautaro al termine del Mondiale per Club: “In quel momento dissi la cosa che sentivo e che tenevo dentro. Avevo visto cose che non mi erano piaciute. Io sono fatto così. Oggi è tutta festa per il lavoro fatto, non era semplice ripartire dopo l’ultima annata molto dura dove abbiamo perso ogni trofeo a disposizione.

Se ho ancora spazio in bacheca? Lo spazio si trova sempre (ride, ndr). Quando vinci la cosa più importante è volere continuare a vincere. Questa è la mentalità mia e dell’Inter, sono orgoglioso di indossare questa maglia“.