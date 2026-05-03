LIVE Serie A, Inter-Parma: a centrocampo c’è Sucic, Lautaro parte dalla panchina | Segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Parma di Cuesta nella trentacinquesima giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter ospita il Cagliari a San Siro nel posticipo domenicale valido per la 35esima giornata del campionato di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che hanno raggiunto i rispettivi obiettivi stagionali che sarà diretta dall’arbitro Kevin Bonacina della sezione di Bergamo.

Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu vogliono festeggiare nel migliore dei modi la conquista del loro ventunesimo scudetto con un successo. Dopo il pareggio in trasferta contro il Torino dello scorso week end e con il ritorno di capitan Lautaro Martinez, ci sono tutti gli ingredienti per ottenere bottino pieno.

Dall’altro lato i gialloblù di Carlos Cuesta, invece, sono reduci dai due successi di fila contro l’Udinese e il Pisa che hanno certificato la matematica salvezza. L’obiettivo è di provare a fermare la terza big dopo aver imposto due pareggi al Napoli e conquistato 4 punti contro il Milan.

All’andata i meneghini si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie alle reti siglate da Dimarco e da Thuram dopo un gol annullato a Bonny. La partita sarà trasmessa in televisione su Dazn e sarà visibile su tutti i dispositivi in diretta e in esclusiva sulla app della stessa emittente. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Parma live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-PARMA

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All.: Chivu

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; 7 Strefezza, 9 Pellegrino. All.: Cuesta