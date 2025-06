Inter sul nuovo craque brasiliano: affare a metà prezzo

L’Inter può centrare un colpo a sorpresa in Premier: attenzione a un’ala forte nell’uno contro uno

La prima uscita dell’Inter contro il Monterrey al Mondiale per club ha messo in evidenza ancora una volta una mancanza diventata endemica nel calcio dei nerazzurri negli ultimi anni. La sensazione è che per i ragazzi di Cristian Chivu sia sempre difficile scardinare un blocco basso ben eseguito, in cui serve abilità nell’uno contro uno per fare male agli avversari.

Nel calcio moderno, fatto sempre di più di marcature uomo contro uomo, è complicato mantenere un certo status senza avere un calciatore con queste caratteristiche e non è facile trovarli a prezzi ragionevoli sul calciomercato.

Diversi talenti con queste caratteristiche sono stati accostati ai nerazzurri nelle ultime settimane, a partire da Nico Paz, il preferito della società come mezzala offensiva, ma anche parecchio difficile da liberare, vista la situazione in essere tra Como e Real Madrid. Intanto, la chiusura di Luis Henrique potrebbe essere un altro tassello importante. Inizierà da esterno a tutta fascia ma potrebbe essere provato anche da finto trequartista nel 3-4-2-1 con licenza di puntare l’uomo e poi direttamente la porta.

L’Inter cerca un esterno offensivo: occhio a un nome dalla Premier

La necessità di un’ala, o comunque di un fantasista, prima dell’inizio della nuova stagione, resta evidente. È così che l’Inter potrebbe rivolgere ancora una volta lo sguardo al calciomercato, alla ricerca di un centrocampista offensivo con quelle caratteristiche.

Potrebbe essere anche una vera e propria ala, in grado di formare un trio offensivo atipico e asimmetrico che potrebbe essere poco leggibile per gli avversari. Un nome proposto, e per cui finora l’Inter non ha affondato, è quello di Luis Guilherme. Stiamo parlando di un attaccante esterno che ama saltare l’uomo, rientrare e tirare con il suo piede preferito.

Alcuni intermediari l’hanno proposto all’Inter dopo una stagione in cui non ha fatto per nulla bene. Alla fine, non ha realizzato alcun gol e nessun assist in Premier League, per cui il West Ham potrebbe liberarlo nel corso dell’estate – magari anche in prestito. L’Inter finora è parsa piuttosto tiepida sulla possibile operazione, ma anche se dovessero perseguire la pista a titolo definitivo, il brasiliano costerebbe solo 15 milioni. In Serie A, nel contesto giusto, potrebbe tornare a mostrare le sue qualità tecniche e rilanciarsi.