Inter, risposta immediata al Napoli: il nuovo Dembele arriva dall’Olanda

L’Inter risponde subito al Napoli in sede di calciomercato: il nuovo Dembele può subito arrivare in Italia e in nerazzurro

La squadra di Cristian Chivu sta dando risposte sempre più importanti sul campo. Il Mondiale per club sta mostrando una reazione insperata sotto certi punti di vista e un nuovo gioco, che sta dando i suoi effetti. È evidente che ancora qualcosa di importante debba essere fatto sul calciomercato, sia per quanto riguarda le entrate sia sotto il profilo delle uscite.

Le ultime partite hanno ristabilito le gerarchie in attacco, dato che Francesco Pio Esposito merita spazio e la sua permanenza a Milano è sempre più probabile. Con Bonny ormai in chiusura, è chiaro che i nerazzurri potrebbe dirottare le loro attenzioni e il budget su un altro profilo, un fantasista in grado di giocare alle spalle delle punte e fare la differenza in dribbling e al tiro.

Non è facile, però, identificare il nome giusto. La pista Nico Paz resta davvero difficile da portare avanti, anche perché il Real Madrid non ha ancora esercitato la clausola di riacquisto e non è detto che lo faccia. Serve un calciatore che possa portare altre caratteristiche nella rosa nerazzurra e che possa lavorare anche da quinto attaccante. L’ultimo profilo in lizza arriva dall’Olanda.

L’Inter tenta il colpo in Olanda: occhio su un grande talento

Il Napoli sta rinforzando parecchio la sua rosa e siamo ancora solo nelle prime fasi del calciomercato. Uno degli ultimi colpi in canna per Aurelio De Laurentiis è quello di Noa Lang, esterno abile a gestire il pallone, accentrarsi e andare al tiro con grande qualità.

L’Inter è costretta ad aumentare il valore della rosa per tenere testa al gruppo di Antonio Conte e potrebbe guardare anche lei in Olanda, dove c’è un calciatore che ha tutte le caratteristiche che servono ai nerazzurri. Si tratta di Johan Bakayoko, abile nel trovare la via del gol, saltare l’uomo e arrivare spesso al tiro.

Manca un po’ di continuità, visto che nel PSV ha giocato solo metà delle partite da titolari, ma i suoi dati sono ottimi e rassicurano per il futuro – ha ancora solo 22 anni. L’Inter, per il momento, ha messo il suo profilo in lista, ma senza affondare il colpo né passare ai contatti ufficiali. Il suo valore sul calciomercato è di 30 milioni di euro.