Inter, affare a zero in difesa: la scelta per l’erede di Acerbi

L’Inter si muove sul calciomercato alla ricerca dell’erede di Francesco Acerbi in difesa: attenzione a un nuovo affare a zero

Negli ultimi anni, Marotta e Ausilio hanno basato le fortune dell’Inter su diversi colpi a parametro zero, in grado di cambiare gli equilibri della squadra. Basti pensare a Calhanoglu, Thuram, Mkhitaryan e anche Francesco Acerbi, costato pochissimo e finito per essere il perno della difesa, decisivo contro il Barcellona e titolare anche nelle due finali di Champions League giocate dai nerazzurri con Simone Inzaghi in panchina.

Oggi, però, la posizione dell’ex Lazio è in bilico. Attualmente il centrale è impegnato con l’Inter al Mondiale per club, ma la società potrebbe decidere per il suo addio anticipato esercitando la clausola con 500mila euro di penale. Da tempo, i nerazzurri stanno programmando un investimento importante proprio nel cuore della difesa, e l’addio di Acerbi potrebbe accelerare il processo di ringiovanimento che Oaktree ha chiesto a gran voce.

Si fanno da mesi nomi per sostituirlo, da Beukema a Solet arrivando a De Winter e Mosquera, ma non è facile portare avanti queste trattative per i costi che implicano e anche per la concorrenza piombata su alcuni dei centrali più forti in Europa. Nelle scorse settimane, è stato proposto un altro profilo all’Inter: ecco com’è andata.

Ismajli proposto all’Inter: la proposta ai nerazzurri per il post Acerbi

L’Empoli si è sciolto dopo aver giocato una gran prima parte di stagione. Tra i calciatori che hanno fatto meglio c’è sicuramente Ardian Ismajli, capace di guidare al meglio la linea difensiva e di essere un ottimo riferimento nella retroguardia a tre per i toscani.

Le sue ottime prestazioni e un contratto in scadenza a giugno 2025 hanno portato il centrale albanese a essere accostato a più riprese a Juventus e Inter. Alla fine è rimasto, ma oggi possiamo dirvi che il calciatore è stato proposto all’Inter anche nelle ultime settimane.

I nerazzurri, però, non hanno intenzione di portare avanti l’operazione, nonostante possa essere parecchio vantaggiosa sotto il profilo economico. In quella zona di campo, l’Inter ha in programma un investimento importante su un profilo giovane. Attenzione, invece, alle piste che potrebbero portare Ismajli a vestire la maglia di Verona e Bologna. Negli ultimi giorni, si è fatto avanti anche il Besiktas che resta interessato alle sue prestazioni: sarà una bella sfida a zero, ma l’Inter non c’è.