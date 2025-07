L’Inter ha il problema della lista Uefa: due cessioni obbligate

L’Inter ha il problema della compilazione della lista Uefa, che potrebbe comunque indirizzare il calciomercato: pronte due cessioni

La compilazione della lista Uefa resta un tema da tenere in considerazione per il calciomercato dell’Inter. Cristian Chivu sarà alle prese con lista A tra qualche settimana e al momento la rosa è in sovrannumero rispetto a come dovrebbe essere.

Nella scorsa stagione, Simone Inzaghi aveva scelto di lasciare fuori Joaquin Correa e Tomas Palacios, preferendo invece Buchanan nonostante fosse infortunato. In questa stagione, sono già stati aggiunti alla rosa Sucic, Zalewski, Luis Henrique e Bonny, mentre sono andati via Arnautovic e Correa a parametro zero.

Ciò significa che al momento due uscite restano da concretizzare per fare spazio e dovrà essere così al netto dei nuovi acquisti – da quel momento in poi, chiunque arriverà dovrà prendere il posto di un altro calciatore. Un grosso vantaggio è dato dal fatto che Francesco Pio Esposito, essendo un calciatore proveniente dal vivaio nato dopo il 2002 non occuperà nessun posto in lista A.

Due cessioni obbligate per l’Inter: la società ha già scelto

È chiaro che questo fattore non possa essere tralasciato, perché è complicato pensare che un calciatore possa rimanere e restare al centro del progetto senza essere inserito in lista Uefa. In realtà, la società e Chivu sanno già come muoversi in uscita per far sì che questo non accada.

In primo luogo, l’ingresso di Sucic presuppone che vada via Asllani, ormai messo sul mercato per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Anche sugli esterni vale un po’ la stessa cosa: la presenza di Luis Henrique verrà compensata con l’addio di Buchanan, sempre più indirizzato verso il Sassuolo per 10 milioni di euro più bonus.

Nonostante la conferma di Esposito, in attacco dovrà ancora muoversi qualcosa: Bonny dovrà comunque essere inserito in lista A, per cui a liberare un ulteriore posto dovrà essere Taremi, su cui la società non punta. Ad oggi, tra rumors e composizione della rosa, rischia uno tra Zalewski e Zielinski.

D’ora in poi, e se dovessero essere completate tutte le cessioni in programma, uno varrà uno. Per questa ragione, in caso di arrivo di un nuovo difensore centrale rischia uno tra Acerbi e de Vrij. In caso di acquisto di un fantasista, invece, potrebbero rischiare sia Zielinski, sia Zalewski.