Chiesa all’Inter, affare UFFICIALE: i dettagli del trasferimento

L’Inter è riuscita a concludere l’affare Chiesa nelle ultime ore: è arrivata l’ufficialità e sono stati resi noti i dettagli del trasferimento

Il calciomercato potrebbe riservare ancora tante sorprese in casa Inter, soprattutto per quanto riguarda alcuni nomi importanti che potrebbero entrare a far parte della rosa di Cristian Chivu e cambiare anche i nerazzurri sotto il profilo tattico. Con la permanenza di Hakan Calhanoglu e in attesa delle cessioni in difesa per fare spazio a Giovanni Leoni, le attenzioni si riversano su Ademola Lookman.

L’affare con l’Atalanta è entrato in una fase di stallo, dato che non si riesce a trovare la misura tra la valutazione dell’Inter da 40 milioni di euro – quelli della presunta promessa del club al ragazzo per l’addio – e i 50 che chiede la Dea per la cessione in Serie A, e con pochi margini di manovra.

A questo punto, tutta l’attenzione si sposta su quella zona di campo e si tratta di dinamiche che riguardano parecchio da vicino anche Federico Chiesa. L’esterno ex Juventus è il primo nome in caso di addio di Lookman, che oggi pare quanto mai probabile e con l’Inter in pole position. Nel frattempo, è stata chiusa un’altra operazione per l’omonimo Alessio Chiesa.

Alessio Chiesa ceduto in Serie D a titolo definitivo: i dettagli

Nella scorsa stagione, il giovane difensore classe 2006 si era trasferito in prestito nella Primavera del Como. In questa sessione di mercato, andava ristrutturato il progetto per il suo futuro e non poteva essere all’Inter, per come si è sviluppata la sua carriera nell’ultimo periodo.

I nerazzurri avrebbero potuto puntare su un nuovo prestito in Italia, ma alla fine hanno preferito cedere il calciatore a titolo definitivo in Serie D. Il suo cartellino è stato acquisito dalla Varesina, con cui spera di tornare ad alti livelli, o almeno tra i professionisti, al più presto.

Ovviamente una buona dose di ironia non è mancata sui social per via dell’omonimia con Federico Chiesa, che avrà tratto in inganno anche i più distratti. Di sicuro, oggi l’Inter non è sull’ex Juve, ma potremmo rivederlo al più presto in Serie A con un’altra maglia nerazzurra, quella dell’Atalanta.