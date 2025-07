Dall’Inter alla Roma: il trasferimento si chiude per 15 milioni

Il futuro di un calciatore alimenta le dinamiche tra Inter e Roma sul calciomercato: l’operazione si può concludere per 15 milioni di euro

L’ultima sessione di calciomercato ha nascosto diverse opportunità e qualche insidia per Inter e Roma. Entrambi i club hanno dovuto fare i conti con diverse necessità a centrocampo, soprattutto per esprimere il gioco che Chivu e Gasperini vogliono. Proprio per questo, entrambe le società hanno cercato di portare a Milano Richard Rios.

I nerazzurri si sono tirati fuori ben presto e con largo anticipo, visto che in realtà la cessione di Hakan Calhanoglu non si è mai concretizzata. I giallorossi, invece, avevano individuato l’ex Palmeiras come primo nome per la loro mediana, ma il Benfica ha chiuso con anticipo, assicurandosi la corsa al calciatore.

Il colpo a centrocampo poi è arrivato, ma l’asse dei capitolini con il Brasile potrebbe non essere finito qui. Infatti, negli ultimi giorni si è parlato parecchio di un’altra trattativa con un club verdeoro, che potrebbe dare molte soddisfazioni a Gian Piero Gasperini. Si tratta di Matheus Martinelli, mediano che gioca con il Fluminense e che ha avuto occasione di mostrare le sue qualità anche al Mondiale per club.

Sfida Inter-Roma per un altro centrocampista

Martinelli è un prodotto del settore giovanile del Fluminense e a 23 anni sembra aver trovato la giusta collocazione tattica e la qualità nel suo gioco. Si tratta di un centrocampista dalla grande capacità di corsa e molto duttile, visto che in certe occasioni ha giocato anche come difensore centrale e come finto esterno.

Sicuramente tra le sue principali capacità c’è tentare di recuperare velocemente il pallone, svolgere al meglio la fase difensiva e poi rilanciare l’azione. Proprio per questo, lo segue anche l’Inter, che ha bisogno di un calciatore con capacità di contenimento in quella zona di campo e a cui è stato proposto.

La valutazione di Martinelli è salita a 15 milioni di euro, cifra che i nerazzurri in questo momento non vogliono spendere, totalmente concentrati sull’affare Lookman e poi su quello Leoni in difesa. La Roma, quindi, dovrà cercare di giocare d’anticipo, anche per accontentare un Gasperini che continua a chiedere forze nuove sul calciomercato.

Se Martinelli non dovesse cambiare maglia in questa sessione di mercato, a quel punto potrebbe tornare un affare utile all’Inter nel prossimo futuro. Ma bisogna solo aspettare per saperlo.