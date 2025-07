Matteo Darmian ha ormai chiaro il suo destino: cosa pensa l’Inter sul suo futuro e qual è la decisione finale da parte dei nerazzurri

L’Inter è impegnata nella costruzione della rosa per la prossima stagione e ancora ci sono diversi dubbi su ciò che potrebbe accadere in difesa. Infatti, è chiaro che si debba sfoltire il gruppo per fare spazio a un nuovo acquisto proprio nella zona arretrata nel campo, lì dove il grande obiettivo è Giovanni Leoni.

La posizione di Francesco Acerbi è stata dibattuta a lungo, ma l’Inter ha deciso di non esercitare la clausola per non rescindere il suo contratto. Mancano offerte per Benjamin Pavard, mentre Yann Bisseck ora è più lontano dall’addio, visto che la sua volontà è restare a Milano almeno per un’altra stagione, in avvicinamento al Mondiale.

Facendo la conta di chi è in rosa, le possibilità sono tre: o ci sarà almeno o Chivu lascerà un interprete fuori dalla lista Uefa o non ci saranno degli altri acquisti nel reparto – dando per scontata la partenza di Tomas Palacios. Bisogna fare chiarezza anche sul destino di Matteo Darmian, molto dibattuto nelle ultime settimane dopo la fine del Mondiale per club.

L’Inter ha deciso il futuro di Darmian: resterà per un’altra stagione

La clausola per la rescissione del contratto – tramite pagamento della penale – era valida anche per quanto riguarda Matteo Darmian. Il terzino non è più giovanissimo, per cui la sua posizione era stata messa in discussione da molti. Oaktree ha voglia di ringiovanire e quindi l’italiano, che non è più un titolarissimo, è finito in dubbio.

In realtà non è un enigma che ha mai realmente toccato il club nerazzurro. Secondo quanto risulta a Interlive.it, la dirigenza e la parte tecnica sono molto contenti del contributo che ha dato Darmian alla causa e lo ritengono un elemento fondamentale in campo come nello spogliatoio.

Per questo, non c’è e non c’è mai stata la voglia di concludere in anticipo il rapporto con Darmian, che sarà molto utile come jolly difensivo nella stagione che sta per iniziare. L’ex Manchester United troverà il modo di dare un contributo importante, anche se, rispetto alle annate precedenti, avrà meno spazio da titolare e sarà fondamentale a gara in corso o solo in determinate sfide.