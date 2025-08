Il gran gol di Luis Henrique contro l’Inter Under 23: tana per Dumfries

Luis Henrique si è messo in evidenza con un gran gol realizzato con l’Inter Under 23: cosa cambia per Denzel Dumfries

La presentazione al Mondiale per Club non è stata eccezionale, ma ora Luis Henrique vuole prendersi l’Inter e vuole farlo con grandi giocate, prestazioni di primo livello, gol e assist. L’Inter l’ha pagato 25 milioni di euro, un investimento importante per avere un vice alle spalle di Denzel Dumfries di qualità e con caratteristiche diverse rispetto all’olandese.

Nel corso dell’estate, sono arrivate davvero tante critiche all’indirizzo del ragazzo dopo le prime prove non proprio convincenti. In una condizione di forma non ottimale, il brasiliano raramente ha saltato l’uomo, creato la superiorità e fatto la differenza negli ultimi 30 metri, proprio il motivo per cui è stato acquistato dal Marsiglia.

Nella partita contro l’Inter Under 23, però, è arrivato un primo squillo delle grandi qualità del brasiliano. Infatti, ha ricevuto il pallone poco più lontano rispetto al limite dell’area di rigore e ha scaricato un bolide alle spalle del portiere, che non ha lasciato scampo all’estremo difensore.

In molti sono rimasti a bocca aperta e il video ha fatto il giro del web. Oggi ve lo riproponiamo e potrebbe essere solo l’antipasto di ciò che Luis Henrique potrebbe fare a Milano.

Allerta per Dumfries: Luis Henrique fa sul serio all’Inter

Le prospettive di Luis Henrique potrebbero intrecciarsi in maniera più o meno diretta anche con il futuro di Denzel Dumfries. L’olandese è stato tra i peggiori in campo nell’amichevole in famiglia, regalando anche un gol ai diretti avversari con un retropassaggio di testa piuttosto avventato.

È chiaro che uno dei mattatori della scorsa stagione non possa essere messo in discussione, viste le sue qualità fisiche, atletiche e l’impatto che riesce ad avere sulle partite. Anche quest’anno, l’Inter dovrebbe concludere l’annata con più di 50 partite sulle gambe e ci sarà spazio per tutti, a partita in corso o dall’inizio.

È chiaro in ogni caso, che la crescita e l’integrazione di Luis Henrique sia una buona notizia per tutti. In ogni caso, soprattutto se la forma non dovesse essere al top in alcuni momenti, il brasiliano potrebbe anche insidiare la titolarità di Dumfries.