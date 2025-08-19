Inter, colpo di scena Oaktree: “Subito in vendita”

L’Inter è arrivata a un punto cruciale del suo calciomercato: la novità su Oaktree e la vendita ha scatenato i tifosi

Il momento dell’Inter sul calciomercato è veramente difficile da descrivere. I nerazzurri, infatti, hanno raccolto un tesoretto davvero importante da poter utilizzare per gli ultimi acquisti, ma al momento sono fermi e dopo aver di fatto abbandonato quello che doveva essere il colpo dell’estate, quindi Ademola Lookman.

Ora le attenzioni sembrano essersi spostate sull’arrivo di un nuovo difensore giovane e di un centrocampista. Peccato che ancora non emergano i nomi giusti per completare la rosa e anche Manu Koné sembra piuttosto complicato da portare a Milano dopo il no dei Friedkin.

Per tutte queste ragioni, e soprattutto dopo il naufragio della trattativa Lookman, i tifosi dell’Inter non sembrano così soddisfatti della sessione di calciomercato effettuata finora dai vice campioni d’Europa e l’hanno espresso in maniera decisamente netta nelle ultime ore.

Oaktree out è il grido social dei tifosi dell’Inter

Sono stati davvero in tanti, infatti, a utilizzare l’#OaktreeOut, talmente tanti che non poteva essere più ignorato. A giudicare da ciò che possiamo leggere scorrendo i vari commenti, si notano tanti cinguettii di delusione per come i nerazzurri hanno speso i fondi e soprattutto per chi non è arrivato dopo tante settimane di telenovela.

L’invito più ricorrente è quello a “vendere subito il club”, ma altri sottolineano anche di sentirsi presi in giro per gli affari non andati a buon fine.

Mi dispiace ma al 3 anno con gli stessi titolari e ultratrentacinquenni in rosa no!

Dove sono finiti i ricavi dello scorso anno? E i soldi di Lookman/Kone etc? #OaktreeOut#AusilioOut#MarottaOut — Taco 🌮 (@2Tacoaltavolo3) August 19, 2025

Ringraziamo tutti questa fantastica proprietà #oaktreeout 🤡 — Paolo S. (@jjscutton82) August 18, 2025

Da ciò che ci risulta, la dirigenza ha ancora a disposizione circa 80 milioni di euro di budget – che potrebbe aumentare con nuove cessioni – e ha intenzione di mettere a segno almeno tre colpi.

Dovrebbero arrivare un difensore giovane, un mediano di rottura e un fantasista. Per questo, bisogna avere ancora pazienza e aspettare le evoluzioni del mercato: solo allora potranno essere emessi giudizi definitivi.