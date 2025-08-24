Inter, un fallo terribile cambiò la storia: carriera stroncata

Un fallo terribile è entrato nella storia dell’Inter: è finita una carriera dopo quell’intervento, tifosi sotto shock

Ci sono giocate che impattano in modo indelebile nella storia del calcio, lasciano un segno ed è impossibile cancellarli, anche per le emozioni che riescono a trasmettere allo stadio. Un giorno di tanti anni fa, non è stato un dribbling o la bellezza di un gol a catturare il boato dei fan, ma un fallo terribile che ancora oggi è indimenticabile per chi l’ha vissuto.

Era un giorno tiepido nel settembre 1997 e l’Inter cercava di risalire in classifica – alla fine arrivò seconda alle spalle della Juventus -, ma la partita da affrontare non era per nulla scontata. A San Siro c’era da battere la Fiorentina per coltivare le ambizioni di tricolore e l’aggressività in campo si è fatta sentire.

Sulla fascia sinistra giocava un certo Taribo West, spesso protagonista di tanti aneddoti che raccontano ex calciatori nerazzurri e dal carattere un po’ particolare, ma che in campo si faceva sentire tanto dal punto di vista fisico. In quell’occasione anche un po’ troppo, visto quello che è accaduto.

Il fallo terribile di West in Inter-Fiorentina: carriera stroncata

La palla correva sulla fascia di destra e l’esterno viola stava cercando di raggiungerlo per fare male alla difesa dell’Inter. Anche se il pallone stava scivolando sulla linea laterale, West decise di intervenire con una scivolata da brividi, una forbice che tagliò in due Kanchelskis, ala mal capitata della Fiorentina.

Quello fu il fallo che rovinò la carriera del calciatore ex Manchester United ed Everton, che nel 1998 ripartì dai Rangers e non si vide più nel calcio che conta. Subito dopo iniziò un capannello di calciatori attorno all’arbitro Cesari per protestare e addirittura Pagliuca partì come un razzo dalla sua porta per cercare di ottenere almeno il cartellino rosso e soprattutto indicare la gravità del fallo.

Il direttore di gara, però, non lesse bene la situazione e scelse di punire West solo con il cartellino giallo. Anche i tifosi si resero conto di quello che stava succedendo, con un boato tipico di San Siro che entrò nella storia. La Fiorentina terminò quel campionato al quinto posto, con la Juventus campione d’Italia, ma per Kanchelskis non fu più lo stesso.

A fine carriera, continuò a lavorare come dirigente nel calcio russo e poi come allenatore, ma sicuramente quella giornata non l’ha più dimenticata.