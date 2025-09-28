Mani sul collo a fine partita: la strana ‘aggressione’ che ha chiuso Cagliari-Inter

Cagliari-Inter si è chiusa con una simpatica aggressione che ha scritto la parola fine sul match in Sardegna: cosa è successo

Si è vista una grande Inter a Cagliari. Le malelingue non mancano, come sempre, ma nelle nostre valutazioni i nerazzurri hanno dominato in lungo e in largo sul campo, non lasciando praticamente mai sfogo alle iniziative in contropiede dei rossoblù e attuando delle marcature preventive precise e puntuali.

Il tutto si è tradotto in una prestazione di alto livello, in cui la linea è rimasta molto alta, il pressing costante e in cui la squadra di Pisacane ha subito davvero tante occasioni da gol.

Le reti di Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito hanno chiuso una questione che, fino a quel momento, poteva sembrare piuttosto complicata da sbrogliare – almeno nelle premesse del match. Insomma, una bella Inter ha fatto il suo e mostrato diversi miglioramenti, ma anche serietà e un simpatico siparietto finale.

Dumfries gioca con Seba Esposito a fine partita: come si è chiusa Cagliari-Inter

Negli attimi conclusivi dell’incontro, si è visto Denzel Dumfries dirigersi verso Seba Esposito e prenderlo per la collottola. Per qualche istante, c’è anche chi ha pensato a un piccolo litigio di campo.

Invece, si trattava solamente di un siparietto tra due compagni di squadra che si è concluso tra abbracci e sorrisi. In effetti, l’attaccante è molto legato al mondo Inter, con cui ha passato tanti anni e ha affrontato anche l’ultima preparazione estiva.

Fino a poche settimane, si allenavano insieme e andavano d’accordo. Un bel momento tra ex compagni, dunque, senza che ci fosse alcuna polemica o questione annessa. Come purtroppo può anche capitare.