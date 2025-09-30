Inter-Slavia, Chivu ha indotto l’errore del portiere: il trucco magico e le urla a Dumfries

Inter-Slavia vede un netto dominio dell’Inter con un doppio vantaggio che andrà gestito: il trucco di Chivu e il segnale a Dumfries

Una buona Inter sta lasciando pochissimi spazi allo Slavia Praga e sta facendo bene anche in fase offensiva. Dopo aver trovato qualche difficoltà di troppo ad abbattere il muro difensivo degli ospiti, le reti di Lautaro e Dumfries hanno sistemato il punteggio sul 2-0.

Ricordiamo che segnare tanto è importante a questo punto della Champions League, visto che la differenza reti può essere decisiva nel piazzamento nella League Phase. Cristian Chivu ha anche in questo caso grossi meriti sul punteggio. L’Inter sta proseguendo sulla scia delle ultime partite con un’aggressione feroce a tutto campo e una linea molto alta.

Lautaro Martinez è il simbolo di questo modo di stare in campo. L’argentino non molla una corsa e un pallone: per questo, ha creduto anche in un errore del portiere che poi è arrivato puntuale e ha portato a un facile uno a zero. Il trucco di Chivu ha funzionato e mostrato la sua efficacia anche stavolta. Si continua sulla via del pressing.

Le urla di Chivu durante Inter-Slavia: cosa è successo

Prima delle reti dell’Inter, si sono sentite nitide le urla di Chivu in panchina. Il tecnico romeno ha tenuto alta la tensione e si è preoccupato spesso di richiamare l’attenzione dei suoi esterni.

L’ex Parma ha urlato in più occasioni per attirare la risposta di Dumfries e Dimarco, chiedendo loro di restare parecchio alti e in proiezione offensiva. Anche in questo caso, la strategia era piuttosto chiara: mettere sotto pressione gli avversari in fase di possesso e chiedere ai laterali sempre più spesso di inserirsi in area di rigore.

Il secondo gol è arrivato proprio in un’occasione di questo tipo, dopo un taglio di Dumfries preciso e puntuale nel cuore dell’area, quasi da esterno offensivo, che ha trasformato l’assist di Thuram.