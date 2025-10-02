L’Inter sta facendo molto bene sotto il profilo del gioco, tanto da meritare la vetta: i motivi e come cambierebbero le cose

Nelle ultime settimane, non sono mancato i dubbi sull’operato di Cristian Chivu alla guida dell’Inter. Più passano i giorni, più è evidente che ci siano delle variazioni rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni con Simone Inzaghi. Il tecnico romeno ha alzato il baricentro della squadra con grande coraggio.

Ora si avanza in maniera compatta e in pressing, cercando di non far impostare gli avversari e recuperando il pallone alti. È chiaro che la squadra abbia voglia di seguire i nuovi dettami e anche i ragazzi (almeno dalle dichiarazioni) sembrano preferire lo stile portato dall’ex Parma.

In termini pratici, però, i risultati non sempre hanno dato piena ragione alle idee di Chivu. L’allenatore ha perso due partite su cinque in Serie A, restando indietro rispetto al gruppetto di testa, guidato da Milan e Napoli. Se si guardano le statistiche, la storia è ben diversa.

Ai punti, il ko contro l’Udinese è arrivato per un po’ di imprecisione in fase offensiva e per qualche svarione di troppo in difesa, ma è anche vero che i friulani hanno colpito in due delle poche occasioni avute. Contro la Juve, invece, meritava ampiamente l’Inter, che ha dominato in lungo e in largo, punita dagli errori di Sommer.

La classifica secondo le statistiche: Inter prima e Napoli terzo

A volte far girare gli episodi può dare un senso diverso alla stagione, ma bisogna valutare anche le statistiche per dare un’impronta ben precisa al lavoro effettuato e alla qualità del gioco. Se si valutano gli xPTS, quindi i punti attesi in comparazione con quelli reali, allora la classifica cambia davvero tanto.

L’Inter avrebbe meritato quasi tre punti in più, pizzandosi al primo posto. Allo stesso tempo, Milan e Napoli hanno raccolto più di quanto realmente creato. Lo stesso vale per la Juventus, che scivolerebbe addirittura al sesto posto in classifica.

Ciò non deve far perdere fiducia, anzi bisogna sottolineare come l’Inter sia stata la miglior squadra sotto il profilo del gioco e quindi ci siano margini importanti di crescita anche nei risultati. Sarà fondamentale non perdere la concentrazione contro la Cremonese e poi dopo la sosta, quando arriveranno alcuni degli impegni più importanti in Serie A.