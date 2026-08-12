Inter, dopo Spence arriva il primo addio: resterà in Serie A

Inter, arriva Spence. Nerazzurri scatenati, c’è anche una cessione di peso: il giocatore resterà in Serie A.

In casa nerazzurra il mercato si è improvvisamente acceso: dopo settimane di stallo sono ore di grande fermento sia per quanto riguarda il mercato in entrata che le trattative in uscita.

Sul fronte ingressi, i nerazzurri salvo colpi di scena hanno finalmente trovato l’erede di Denzel Dumfries: Djed Spence si prepara infatti a vestire la casacca nerazzurra. L’accordo di massima col Tottenham è arrivato sulla base di circa 31 milioni, dopo che il nome era tornato a farsi largo nelle scorse ore in seguito alla decisione del Tottenham di abbassare le pretese rispetto ai 40 milioni richiesti nei giorni seguenti al mondiale.

Non è l’unica novità, però, dei nerazzurri: l’Inter nelle ultime ore è stata grande protagonista anche sul mercato in uscita. I nerazzurri hanno infatti praticamente chiuso una importante trattativa: resterà in Serie A.

Inter, Frattesi verso la Lazio

Mancherebbero gli ultimi dettagli, e come sempre sino all’ufficialità serve il condizionale del caso, ma Davide Frattesi è in procinto di diventare un nuovo giocatore della Lazio. L’Inter ha trovato l’accordo con i biancocelesti sulla base di un prestito oneroso da un milione con riscatto fissato a 14 milioni che diventa obbligatorio a determinate condizioni, oltre ad una percentuale sulla rivendita in caso di futura cessione.

Frattesi era da tempo a caccia di una nuova piazza che potesse garantirgli un minutaggio maggiore rispetto a quello ottenuto in nerazzurro nelle ultime stagioni. Dopo le prime stagioni positive da “dodicesimo uomo”, Frattesi non è riuscito a fare il salto necessario a guadagnarsi la titolarità del centrocampo nerazzurro. Adesso, per lui, un ruolo da protagonista con la maglia della Lazio, per rilanciarsi come uno dei migliori centrocampisti del campionato.