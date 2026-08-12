Inter, dopo Spence arriva il primo addio: resterà in Serie A

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Inter, arriva Spence. Nerazzurri scatenati, c’è anche una cessione di peso: il giocatore resterà in Serie A. 

In casa nerazzurra il mercato si è improvvisamente acceso: dopo settimane di stallo sono ore di grande fermento sia per quanto riguarda il mercato in entrata che le trattative in uscita.

djed spence
Inter, dopo Spence arriva il primo addio: resterà in Serie A (AnsaFoto) – interlive

Sul fronte ingressi, i nerazzurri salvo colpi di scena hanno finalmente trovato l’erede di Denzel Dumfries: Djed Spence si prepara infatti a vestire la casacca nerazzurra. L’accordo di massima col Tottenham è arrivato sulla base di circa 31 milioni, dopo che il nome era tornato a farsi largo nelle scorse ore in seguito alla decisione del Tottenham di abbassare le pretese rispetto ai 40 milioni richiesti nei giorni seguenti al mondiale.

Non è l’unica novità, però, dei nerazzurri: l’Inter nelle ultime ore è stata grande protagonista anche sul mercato in uscita. I nerazzurri hanno infatti praticamente chiuso una importante trattativa: resterà in Serie A.

Inter, Frattesi verso la Lazio

Mancherebbero gli ultimi dettagli, e come sempre sino all’ufficialità serve il condizionale del caso, ma Davide Frattesi è in procinto di diventare un nuovo giocatore della Lazio. L’Inter ha trovato l’accordo con i biancocelesti sulla base di un prestito oneroso da un milione con riscatto fissato a 14 milioni che diventa obbligatorio a determinate condizioni, oltre ad una percentuale sulla rivendita in caso di futura cessione.

davide frattesi
Inter, Frattesi verso la Lazio (AnsaFoto) – interlive

Frattesi era da tempo a caccia di una nuova piazza che potesse garantirgli un minutaggio maggiore rispetto a quello ottenuto in nerazzurro nelle ultime stagioni. Dopo le prime stagioni positive da “dodicesimo uomo”, Frattesi non è riuscito a fare il salto necessario a guadagnarsi la titolarità del centrocampo nerazzurro. Adesso, per lui, un ruolo da protagonista con la maglia della Lazio, per rilanciarsi come uno dei migliori centrocampisti del campionato.