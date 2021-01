INTER-JUVENTUS / MILANO – Il web è letteralmente scatenato in merito alla mancata espulsione di Pjanic. In queste ultimissime ore emerge un retroscena che sa di follia, con Mandzukic che avrebbe mostrato un taglio diverso rispetto a quello che gli avrebbe procurato Vecino.

Inter-Juventus, clamoroso: Mandzukic non ha fatto vedere il taglio di Vecino?

Subito dopo l’espulsione, Mandzukic ha mostrato i segni dello scontro alla panchina nerazzurra. Ebbene, nonostante sia stato poi operato con 10 punti di sutura, il taglio avrebbe origini precedenti alla partita stessa: nel video che circola ormai da diverse ore, sulla tibia ci sarebbero più tagli di cui una più ‘grave’ che sarebbe già in fase di cicatrizzazione, dunque non collegata al precedente fallo di pochissimi minuti prima. Sarebbe proprio questa ferita a scatenare l’ira dei tifosi e dei presunti complottisti visto che si vedrebbe anche un cerotto dentro il calzettone. Non resta che vedere e valutare con i propri occhi, anche se nell’ambiente nerazzurro prende sempre più corpo una ‘ladrata’ orchestrata ad hoc per difendere l’operato scandaloso di Orsato…