Thuram alla Juve: Vlahovic e non solo, super scambio due per uno

L’ipotesi del francese in bianconero continua a tenere banco sui social. E nelle ultime ore è spuntata anche l’ipotesi di una maxi operazione

Proseguono le polemiche nei confronti di Thuram. Il like al post di Calhanoglu contro Lautaro non è assolutamente piaciuto ai tifosi nerazzurri, al contempo non sembra esserci preoccupazione per una eventuale sua cessione.

Da sottolineare come al momento il club non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio giocatore. La dirigenza è al lavoro per ricucire lo strappo fra i due calciatori e le sensazioni sono positive.

Naturalmente i rumors su un possibile addio non si placano. C’è sempre una clausola da 85 milioni di euro sul contratto che ancora non è stata eliminata. Nelle scorse settimane si parlava con insistenza di un rinnovo proprio per togliere questa opzione, Interlive.it vi ha spiegato dettagliatamente qual è la situazione.

Thuram e l’ipotesi Juventus

Negli ultimi giorni l’ipotesi di un trasferimento alla Juventus ha preso piede. I bianconeri avrebbero addirittura sondato il terreno con il transalpino. Più un’azione di disturbo che qualcosa di concreto. Ma le voci hanno fatto scatenare i social e c’è anche chi ipotizza magari offerte del bianconeri.

La possibile offerta bianconera

Al momento un trasferimento di Thuram alla Juventus appare essere semplicemente fantamercato. I bianconeri hanno altre priorità sul calciomercato e, soprattutto, non sembrano intenzionati a spendere una cifra intorno agli 85 milioni di euro per il francese. Nonostante questo, c’è chi sui social ipotizza una offerta dei bianconeri per il figlio d’arte.

La presenza di Khephren potrebbe rappresentare un motivo in più per un tentativo per la Juventus. Ma ad oggi l’eventuale sondaggio dei bianconeri sembra essere una semplice azione di disturbo. Non la pensa così Ivano, che sui social ha chiesto agli altri tifosi nerazzurri come si comporterebbero davanti ad una proposta importante.

“Se la Juve per Thuram (85) offrisse Vlahovic (30) + Koopmeiners (55)… Cosa fareste???“, l’ipotesi avanzata da Ivano. Al momento comunque sembra più fantamercato che altro.

Mercato Inter: Thuram resta al centro del progetto

Al momento l’Inter non è intenzionata a perdere Thuram. Chivu è al lavoro per ricucire lo strappo con Lautaro e subito dopo si inizierà nuovamente a ragionare sulla possibilità di eliminare la clausola rescissoria da 85 milioni di euro – parliamo comunque di una cifra molto alta – presente nel contratto.