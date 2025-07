Scambio in Serie A, l’Inter pronta a privarsi del giovane gioiello

L’Inter ha pronta la pedina di scambio per assicurarsi uno dei calciatori più ambiti della Serie A, seguito anche da Milan e Juventus

E sono quattro. L’Inter ha ufficializzato il suo quarto acquisto estivo con l’approdo in nerazzurro di Bonny dal Parma che si aggiunge a quelli di Sucic, Luis Henrique e Zalewski, acquistato a titolo definitivo dalla Roma.

Mercato finito ? No, anche se gli eventuali nuovi arrivi in casa nerazzurra dipenderanno anche dalle possibili cessioni che potrebbe esserci già prima del raduno pre campionato fissato a fine luglio. Il maggior indiziato all’addio è Hakan Calhanoglu. Il Galatasaray non è ancora uscito allo scoperto con un’offerta ufficiale per il regista turco sul quale ci sarebbe anche un interessamento dell’Al Hilal di Simone Inzaghi.

Davide Frattesi continua a orbitare tra gli obiettivi dell’Atletico Madrid mentre su Bisseck è piombata l’Aston Villa. La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, riferisce di un tentativo imminente dei Villans pronti a una sorta di all-in per assicurarsi le prestazioni del centrale tedesco. Marotta punta a incassare almeno 30-35 milioni dalla cessioni di Bisseck, arrivato in nerazzurro due anni fa per 7. Una somma che la dirigenza nerazzurra proverà a reinvestire prontamente su un difensore individuato da tempo come il rinforzo ideale per il reparto arretrato.

Leoni al posto di Bisseck, pronta una contropartita per il Parma

Non è un mistero che il grande obiettivo per la difesa dell’Inter è Giovanni Leoni del Parma. Un centrale giovane e di grande prospettiva, ambito anche da Juventus e Milan e che i Ducati valutano almeno 25 milioni. Milan che è, di fatto, nella stessa situazione dell’Inter. I rossoneri attendono infatti di chiudere la cessione di un difensore (Thiaw è il principale indiziato) per tentare poi l’affondo su Leoni.

Qualora il Parma aprisse ulteriormente al trasferimento, potrebbero essere decisive le eventuali contropartite proposte ai Ducali. Il Milan punta a inserire nell’affare il trequartista della Primavera, Mattia Liberali, cui è rimasto un solo anno di contratto con i rossoneri. L’Inter, invece, dopo aver proposto Sebastiano Esposito nell’affare Bonny può puntare proprio su un difensore ovvero Tomas Palacios.

Il centrale argentino è rientrato dall’insoddisfacente prestito al Monza. Sei mesi nei quali è stato utilizzato con discontinuità da Nesta in una stagione già compromessa per il club brianzolo, retrocesso in Serie B da ultimo in classifica. Rientrato all’Inter, Palacios è stato subito aggregato alla squadra che ha disputato il Mondiale per Club. Chivu non gli ha concesso spazio proprio come Inzaghi che gli ha concesso solo tre spezzoni di partita prima della cessione al Monza.

Un anno fa, l’Inter ha speso 6.5 milioni per acquistare Palacios dall’Indipendiente Rivadavia. Al Parma potrebbe far comodo anche indipendentemente dall’affare Leoni. Vedremo quale sarà la scelta dei nerazzurri ovvero se l’inserimento eventuale di Palacios sarà in prestito o a titolo definitivo, una decisione quest’ultima che sancirebbe di fatto la conferma di un acquisto che si è rivelato al di sotto delle aspettative.