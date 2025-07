Inter libera tutti: l’ora di cedere, tesoretto da 250 milioni

L’Inter potrebbe cedere molti calciatori e costituire un tesoretto importante da reinvestire sul calciomercato: addii per 250 milioni

Sarà una sessione di calciomercato parecchio movimentata per l’Inter, e lo si è capito dopo lo sfogo di Lautaro Martinez, che ha fatto capire come diversi big potrebbero decidere di andare via e sposare un altro progetto dopo una stagione conclusa nel peggiore dei modi.

Partiamo dalla porta, dove Yann Sommer è in bilico. L’Inter è disposta ad ascoltare nuove offerte e potrebbe salutarlo per 4 milioni di euro, liberandosi di un ingaggio pesante. Si prosegue con il caso Dumfries e la clausola rescissoria che è già salita a 28 milioni di euro, diventerà di 30 dopo il 10 luglio. L’Inter non vorrebbe perderlo e dopo metà mese il suo prezzo potrebbe salire in maniera vertiginosa.

Ovviamente, bisogna includere nel novero anche Hakan Calhanoglu: Marotta e Ausilio hanno iniziato i contatti ufficiali con il Galatasaray, la richiesta è scesa ma è comunque sui 30 milioni di euro. Anche il suo corrispettivo in regia, Kristjan Asllani, è in uscita con un valore sui 20 milioni, bonus compresi. Il centrocampo è uno dei reparti dove c’è più movimento: occhio anche a Frattesi, che potrebbe uscire per 35 milioni, ma pure a Stankovic, su cui è forte il Club Brugge, che partirà per 10.

Tutti i nomi in uscita dall’Inter: Bisseck e non solo

Anche in difesa ci saranno importanti movimenti in entrata e in uscita. Resta calda la situazione di Yann Bisseck: si attendono movimenti dalla Premier League, che permetterebbero ai nerazzurri di centrare un’importante plusvalenza. La sua valutazione è sui 35 milioni di euro.

Non bisogna dimenticare che anche Francesco Acerbi potrebbe liberarsi dietro pagamento di una penale di mezzo milione. In quel caso, il risparmio sarebbe solo sul monte ingaggi. In rosa tornerà anche Tajon Buchanan: serviranno 10 milioni di euro per prelevare il canadese dall’Inter, che comunque si è messo in evidenza tra nazionale e Villarreal. Sebastiano Esposito, invece, resterà in Italia e partirà per una cifra sui 7 milioni.

Occhio anche alla situazione di Marcus Thuram: lo strappo sembra essersi ricucito, ma se arrivasse un’offerta da almeno 70 milioni, l’Inter sarebbe costretta a valutarla. È chiaro che non partiranno tutti e non tutti in questa sessione di mercato, ma in tutto l’Inter potrebbe mettere da parte un tesoretto da 250 milioni di euro per rifare la squadra.