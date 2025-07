“Maxi ingaggio”: addio Sommer, annunciato il nuovo portiere dell’Inter. Nome clamoroso!

I nerazzurri pensano all’erede di Sommer e spunta un profilo di assoluto livello. C’è un ostacolo da superare non di poco conto

L’Inter potrebbe cambiare anche il portiere. Il futuro di Sommer sembra essere lontano dai colori nerazzurri, anche se per il momento la trattativa con il Galatasaray non decolla. Secondo le informazioni di Fanatik, la richiesta di ingaggio di 7-8 milioni di euro sembra spaventare un po’ i turchi. Ma l’affare, comunque, potrebbe decollare considerato il contratto in scadenza nel 2026 e un rinnovo che non è nei programmi di viale della Liberazione.

Una partenza di Sommer costringerà l’Inter ad individuare un nuovo numero uno. Al momento si è nel campo delle ipotesi, ma nelle ultime ore è stato accostato un profilo di livello top al club nerazzurro.

Una operazione non semplice da chiudere per diversi motivi. I nerazzurri, stando alle indiscrezioni de El Nacional, comunque sono sulle sue tracce e presto potrebbero affondare il colpo per valutare la fattibilità dell’operazione.

Inter: il nome nuovo per la porta

Il nome nuovo per la porta dell’Inter è quello di ter Stegen. Il tedesco non rientra nei piani futuri del Barcellona e un suo trasferimento in questa sessione di calciomercato è da tenere in considerazione. Anche se non si preannuncia una operazione semplice per diversi motivi.

Ter Stegen-Inter: l’ostacolo da superare

Stando alle informazioni de El Nacional, il nome di ter Stegen è sulla lista di Marotta. Si tratta di un portiere non più giovanissimo, ma voglioso di continuare a livelli importanti. Il 33enne ha dimostrato di poter stare in squadre importanti e l’opzione Inter è da tenere in considerazione soprattutto con una partenza di Sommer.

“Il tedesco gode della stima dello staff nerazzurro e la sua esperienza e la capacità di giocare con i piedi si adattano perfettamente al modo a ciò che Chivu cerca – si legge sul sito catalano – e il Barcellona non disdegnerebbe la sua partenza se arrivasse una proposta convincente“.

Il grande ostacolo da superare riguarda l’ingaggio. Ter Stegen guadagna 6,3 milioni a stagione e l’Inter difficilmente darebbe una cifra simile ad un portiere non più giovanissimo. Per questo motivo dipenderà molto anche dalla volontà dell’estremo difensore di vestire la maglia nerazzurra la prossima stagione magari abbassando un po’ le pretese sull’ingaggio.

Inter: ter Stegen per ora è una idea

Al momento ter Stegen è una semplice idea. Prima l’Inter deve cedere Sommer e poi si inizierà a ragionare sulla possibilità di andare ad acquistare il tedesco. Da parte del Barcellona massima apertura alla cessione del portiere, ma bisognerà trovare la quadra sull’ingaggio per arrivare alla fumata bianca.