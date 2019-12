DIRETTA Fiorentina-Inter, segui la cronaca LIVE in tempo reale

La sedicesima giornata del campionato di Serie A mette di fronte Fiorentina e Inter allo stadio Franchi. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter fa visita alla Fiorentina nel posticipo domenicale valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i nerazzurri di Conte vogliono centrare l’ottava vittoria in otto partite in trasferta per continuare l’incredibile striscia positiva e riprendersi la vetta della classifica dopo la vittoria della Juventus nel pomeriggio. Dall’altro i viola di un Montella a rischio esonero hanno bisogno di tornare a vincere per rilanciarsi e non vivere una stagione anonima. Interlive.it vi offre il match dello stadio Artemio Franchi in tempo reale.