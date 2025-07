Christopher Nkunku è il nuovo nome per la trequarti dell’Inter: c’è già stato un contatto con il Chelsea, i dettagli e gli ostacoli

Il calciomercato dell’Inter ha subito una (finta) svolta nelle ultime ore. E tra poco chiariremo il motivo di quest’aggettivo. Dopo il summit con Cristian Chivu in sede, è emersa la chiara volontà dei nerazzurri di acquistare un trequartista che possa garantire all’allenatore la possibilità di variare sotto il profilo tattico, cioè insistere su una sorta di 3-4-2-1 che sottrae un mediano in favore di un calciatore più avanzato.

Un’idea sul tavolo della società è quella che porta a Christopher Nkunku. Il fantasista del Chelsea ha vissuto due stagioni difficili a Londra, fatte di tanti infortuni e in cui non è mai riuscito a trovare continuità. Non a caso, i Blues hanno deciso di tornare a investire parecchio in quella zona di campo, nonostante un investimento da 60 milioni per il nazionale francese.

Il classe 1997 dovrà lasciare il Chelsea a fine stagione, anche se ha un contratto fino a giugno 2029. È chiaro che al Lipsia si trattava di tutt’altro calciatore, un ragazzo da 20 gol all’anno da esterno o trequartista. Abbiamo verificato la pista e sono arrivate indicazioni importanti in tal senso.

Inter e Chelsea hanno già avuto un contatto per Nkunku: il punto

Secondo quanto risulta a InterLive.it, l’Inter ha già contattato il Chelsea per acquistare Nkunku. Non è una pista nuova, ma nata diverse settimane fa e in una lista molto più ampia per la trequarti che l’Inter sta costruendo da tempo. La risposta dei Blues – in un periodo molto diverso del mercato – è stata inequivocabile: il francese ha un prezzo di 45-50 milioni di euro e verrà venduto a titolo definitivo.

A queste condizioni, Marotta e Ausilio non possono procedere oltre, ma non hanno ancora accantonato la pista. Ora la priorità è cedere gli esuberi e i calciatori in uscita, anche per costruire un tesoretto. La speranza è comunque che ad agosto Nkunku sia ancora di troppo al Chelsea, che dovrebbe dunque accettare condizioni di vendita diverse.

A quel punto, i Blues potrebbe rivalutare un prestito oneroso abbastanza alto con diritto di riscatto per una cifra complessiva sui 30-35 milioni. E il discorso cambierebbe. Occhio, però, alla concorrenza: il Bayern Monaco è in prima fila dopo l’infortunio di Musiala, anche in virtù di ottimi rapporti con l’entourage di Nkunku, ma occhio anche ad altre big di Premier League. Ricordiamo che Nkunku guadagna quasi 12 milioni di euro lordi a stagione (6,6 netti), per cui bisognerebbe anche trovare un accordo per l’ingaggio.