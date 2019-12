Dall’Inghilterra: nerazzurri in pole per il colpaccio a centrocampo

Dall’Inghilterra: nerazzurri in pole per il colpaccio a centrocampo

INTER MATIC – Rispunta Matic per l’Inter. Le ultimissime indiscrezioni di mercato riferiscono che i nerazzurri possono ancora cercare di portare il pupillo di Conte a Milano. Ormai considerato un esubero da Solskjaer, potrebbe lasciare ‘Old Trafford’ e la Premier nella sessione invernale. Secondo il ‘Telegraph’, l’Inter sarebbe in pole per prenderlo anche a condizioni vantaggiose: il suo contratto, infatti, scadrà nel 2020. Potrebbe rappresentare più che un’alternativa a Vidal, De Paul e Kulusevski.

