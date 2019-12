Obiettivo centrocampista, arriva l’annuncio: ”Via solo per un top club”

INTER BERGE – L’Inter punta almeno un nuovo centrocampista per blindare la mediana. Dopo i big, negli ultimi giorni è spuntato anche un altro nome in particolare, esattamente quello di Sander Berge del Genk. Il centrocampista norvegese ne ha parlato anche a ‘Het Laatste Nieuws’: “In ogni sessione di mercato si parla molto di un mio possibile addio, ad oggi non c’è niente di concreto ma credo che se dovesse arrivare il club giusto, con l’offerta giusta, credo che potrei andare via” ha concluso.

