Vidal: Barcellona irremovibile non intende lasciarlo partire a gennaio

Inter, anche Sky conferma l’intenzione del Barcellona di non far partire il centrocampista Vidal nella sessione di mercato invernale, nonostante il giocatore non sia contento della poca considerazione che ha il tecnico Valverde per lui

INTER VIDAL AGGIORNAMENTO/ Dopo le indiscrezioni di ieri da parte di ‘Mundo Deportivo’, oggi anche Sky ha confermato che il Barcellona non è per nulla intenzionato a lasciare partire Vidal nella sessione invernale di mercato. Il club spagnolo, ha spiegato chiaramente al suo procuratore la sua posizione nei confronti del centrocampista cileno. Il calciatore appare però abbastanza irremovibile, visto la poca considerazione da parte del tecnico Valverde, che almeno inizialmente gli preferisce altri calciatori per poi eventualmente inserirlo a partita in corso, in cui è spesso decisivo come si è visto anche nelle sfide con l’Inter di Champions League, dove è stato autore di ottime prestazioni: nella gara di andata il suo ingresso si è notato e nella gara di ritorno di pochi giorni fa è stato tra i migliori.

