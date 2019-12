35 milioni per accontentare Conte: sforzo Marotta, arriva dalla Premier

INTER MARCOS ALONSO – L’Inter punta decisa a rinforzare la propria rosa nel mercato di gennaio. Marotta e Conte sono alla ricerca dei candidati ideali per consentire al tecnico di andare sino in fondo sia in campionato sia in Europa League, competizioni nelle quali l’ex CT della nazionale vuole ben figurare per lasciare il segno anche a Milano.

Per questo l’Inter lavora su più fronti per ottenere tutti quei giocatori utili alla causa: nello specifico sia parla del centrocampo e dell’attacco, non solo vice Lukaku e vice Sensi e Barella. Marotta, infatti, lavora anche per ottenere importanti giocatori sulla fascia sinistra che ha bisogno di elementi nuovi a causa delle condizioni fisiche precarie di Asamoah e della poca soddisfazione nei confronti delle prestazioni di Biraghi, non pronto per la vetrina europea più importante. Per questo Marotta sta lavorando con il Chelsea per ottenere il si di Marcos Alonso: valutazione di circa 35 milioni di euro, anche se l’a.d. cerca di ottenere il si in prestito con obbligo di riscatto a prezzo di saldo.