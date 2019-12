Inter-Genoa è l’anticipo del sabato alle 18 della 17esima giornata di campionato nonché ultima del 2019. I nerazzurri di Conte cercheranno a tutti i costi la vittoria per tornare in vetta alla classifica assieme alla Juventus. Di fronte, però, troveranno un Genoa a caccia di punti in chiave salvezza. L’ex Thiago Motta si gioca la panchina. Tramite il canale Youtube della Lega Serie A, Interlive.it vi offre gli highlights del match di ‘San Siro’.

