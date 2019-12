Giulini: ”Soddisfatto di Nainggolan ma difficilmente rimarrà”

INTER NAINGGOLAN – Intervistato da ‘Radio Anch’io Sport’, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato di Nainggolan facendo il punto sul possibile riscatto al termine della stagione: ”Con l’Inter non abbiamo fissato nessun incontro, ne parleremo a tempo debito. Nel frattempo ce lo godiamo perché sta disputando una grandissima stagione e sta facendo davvero molto bene. Io non avevo nessun dubbio, questa è casa sua, è tornato ad essere quel giocatore che fa la differenza. A marzo proveremo a parlarne con l’Inter per valutare il da farsi ma sostanzialmente credo che stiamo facendo un favore all’Inter. Cosa intendo dire? Che riscattarlo sarà davvero un’impresa. La vedo molto molto difficile” ha concluso.

