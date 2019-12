Ritorna in nerazzurro a gennaio: accordo vicino, le ultime

INTER RADU – Ritorno in nerazzurro per Radu, portiere del Genoa e grande protagonista rossoblu dalla scorsa stagione. Il portiere rumeno, considerato un potenziale candidato per sostituire Handanovic in futuro, tornerà a Milano per far spazio a Genova al ritorno di Mattia Perin, fuori dal progetto Juve e destinato a rimanere nel ‘Grifone’ che potrebbe rivoluzionare la squadra. Lo riporta il ‘Secolo XIX’, secondo cui Radu tornerà all’Inter con sei mesi di anticipo rispetto alle previsioni.

LEGGI ANCHE >>> Prosegue la caccia al bomber: i nomi

LEGGI ANCHE >>> Marotta all’assalto dei parametri zero

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Florenzi nome caldo per Conte