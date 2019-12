Pedro lascia il Chelsea: nuova occasione per Marotta

INTER PEDRO – Occasione Pedro per l’Inter. Il giocatore spagnolo è in uscita dal Chelsea come sostengono i media inglesi e spagnoli. In scadenza di contratto a giugno 2020, il 32enne ha l’occasione di misurarsi in Italia ma anche di ritornare a Barcellona: l’attaccante non ha nascosto la voglia e l’ambizione di ritornare nel club con cui ha vinto tutto. E’ altrettanto vero che potrebbe anche accettare la corte di qualche club italiano che gli sta addosso; Marotta ci pensa anche se al momento appare più una possibile opzione a costo zero in ottica giugno.

LEGGI ANCHE >>> Prosegue la caccia al bomber: i nomi

LEGGI ANCHE >>> Marotta all’assalto dei parametri zero

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Florenzi nome caldo per Conte