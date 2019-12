Martinez: dopo la Liga il ‘pericolo’ arriva dalla Premier League

Inter, dopo il Barcellona un altro pericolo arriva questa volta dall’Inghilterra e potrebbe tentare di prendersi il gioiello nerazzurro Lautaro Martinez. L’attaccante è finito nella lista dei desideri del Manchester United

INTER LAUTARO AGGIORNAMENTO/ L’Inter non deve solo pensare ad eventuali rinforzi, ma anche a difendersi dall’assalto delle big europee che bramano i suoi gioielli. Il giocatore che è finito al centro dell’interesse generale è Lautaro Martinez, ma quando sembrava ormai scongiurato un possibile interesse del Barcellona, ecco che si fanno sotto le squadre della Premier League. Come ha spiegato nell’edizione odierna il ‘Mirror’, il Manchester United avrebbe inserito anche l’attaccante nerazzurro nella lista dei possibili rinforzi, che sono 7, per il futuro della squadra di Solskjaer.

L’ex Racing in coppia con l’ex attaccante proprio della squadra inglese Romelu Lukaku, stanno facendo un ottimo campionato e hanno trovato un’intesa quasi perfetta, riuscendo piano piano a cancellare il ricordo dell’ex bomber ora al Paris Saint Germain Mauro Icardi. Per il momento la clausola per il giocatore argentino è sempre ferma a 111 milioni di euro e onde evitare sorprese, sarebbe bene che Suning rinnovasse il contratto al giocatore e riuscisse, o ad alzarla ad una cifra impossibile, o ad eliminarla, per evitare scippi da parte di qualche grande club.