Conte: il tecnico non molla e fa allenare la squadra anche il 31 dicembre

Inter, anche il 31 dicembre Antonio Conte ha fatto allenare la squadra ad Appiano Gentile, come ha voluto sottolineare tramite il suo profilo twitter l’ex giocatore dell’Atletico Madrid Diego Godin

INTER GODIN TWITTER/ Il tecnico Antonio Conte continua a tenere sotto costante osservazione i suoi ragazzi e anche oggi che è l’ultimo giorno dell’anno i calciatori nerazzurri hanno svolto allenamento e partitella ad Appiano Gentile per tenersi sempre al top in vista delle ultime due giornate del girone di andata del campionato di serie A che sanciranno il vincitore del platonico ma significativo titolo di campione d’inverno. Inoltre le due ultime giornate di campionato vedranno la squadra nerazzurra affrontare due bestie nere come il Napoli al San Paolo, dove la squadra meneghina non vince da 22 anni, e l’Atalanta che lo scorso campionato blocco sullo 0-0 i nerazzurri al Meazza.

Per dimostrare l’impegno che i calciatori stanno mettendo, il difensore Diego Godin ha voluto postare sul suo profilo twitter, la foto di un suo intervento in scivolata su Lautaro Martinez durante la partitella e ha scritto “Ultimo allenamento dell’anno”.