Eriksen: pronto a lasciare la Premier già in questa sessione di mercato

Inter, bomba dall’Inghilterra i nerazzurri in pole position per il centrocampista del Tottenham pronto a lasciare la Premier League già in questa sessione di mercato

INTER ERIKSEN AGGIORNAMENTO/ Una notizia che farà molto piacere ai tifosi nerazzurri arriva dall’Inghilterra e riguarda il giocatore Eriksen. Il centrocampista non rinnoverà il suo contratto con il Tottenham e sembra addirittura intenzionato a lasciare il club inglese, già in questa sessione di mercato. Sul calciatore in pole position sembrava esserci il Real Madrid, ma secondo “The Athletic” in questo momento c’è l’Inter. Il dirigente Beppe Marotta è da sempre un grande estimatore del giocatore e avrebbe pronto un contratto quinquennale da 9 milioni di euro a stagione.

Inoltre a Milano, il calciatore danese avrebbe sicuramente molto più spazio rispetto a Real Madrid o Manchester United, come nella stessa Juventus altra possibile pretendente. Naturalmente per prenderlo immediatamente si dovrebbe calcolare oltre all’ingaggio altri 25 milioni di euro per il cartellino, ma sarebbe un ottimo rilancio sia per l’immagine del club che soprattutto per il rinforzo che si aggiungerebbe alla rosa nerazzurra.