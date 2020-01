Calciomercato Inter | Offerta ufficiale per Acuna – VIDEO



L’Inter fa sul serio per Marcos Acuna, piano B allo spagnolo Alonso per il quale finora il Chelsea ha sparato cifre altissime. Per il terzino argentino è già stata presentata una proposta ufficiale: ecco tutti i dettagli compresa la risposta dello Sporting CP.

GUARDA IL VIDEO!