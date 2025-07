Rescissione sempre più vicina: pronto a dire addio all’Inter

Il giocatore, arrivato a Milano nell’ormai lontano 2015, potrebbe concludere anticipatamente la sua sfortunata esperienza

Ci sono storie che non sono destinate ad avere un lieto fine. Matrimoni che, nonostante la caparbietà del calciatore e i vari tentativi fatti dalla società per vedere finalmente i frutti, temporaneamente con un’altra maglia, del lavoro di scouting fatto anni prima, proprio non riescono non solo a durare, ma nemmeno ad essere felici.

Basti pensare che il difensore in oggetto, prelevato dalle Giovanili dello Standard Liegi in tenerissima età, quando era appena un 16enne di belle speranze, non è mai riuscito ad esordire con la maglia nerazzurra.

Già nel settembre del 2017, quando il belga guidava la difesa dell’Under 19 dei meneghini in Youth League – la Champions riservata alle squadre giovanili – ecco il primo segnale di una sfortuna che avrebbe perseguitato il classe ’99 che molti, dopo le sue prime apparizioni ad Appaino Gentile, avevano quasi paragonato a Sergio Ramos: rottura del legamento crociato anteriore, e addio al terreno di gioco per diversi mesi.

Riabilitato dopo il lungo stop, Zinho Vanheusden fu poi girato in prestito allo stesso club dal quale era arrivato, tornando così in patria: una seconda operazione al ginocchio nel maggio del 2018 e un’altra incredibile rottura del legamento crociato nel novembre del 2020 hanno segnato in modo pressoché definitivo il destino del giocatore, il cui tempo passato in infermeria ha iniziato a superare di gran lunga quello trascorso in campo.

Dopo sole 17 presenze totali, in tre anni, con la maglia del club belga, il calciatore, sempre di proprietà dell’Inter, è andato in prestito al Genoa dove per lo meno è riuscito, in una sola stagione, ad accumulare lo stesso numero di presenze fatte con lo Standard Liegi nelle ultime 3 annate.

Vanheusden, addio Inter: rescissione alle porte

Tra un problema muscolare, una frattura al piede e una condizione fisica giocoforza mai ottimale, Vanheusden, dopo l’ennesimo ritorno al Liegi nel 2023/24, ha provato l’esperienza al Malines. Nemmeno a dirlo, ancora una volta il suo fisico lo ha tradito.

L’accordo col club delle Fiandre, sottoscritto la scorsa estate, prevedeva il diritto di riscatto da parte della società belga a fine anno, ma considerando le sole 3 presenze, in tutte le competizioni, del difensore, ovviamente tale opzione non verrà esercitata.

Stavolta è stata un’ernia inguinale a tormentare Vanheusden, che proprio da qualche ora è tornato formalmente a Milano essendo ancora di proprietà dell’Inter. Complice l’indiscrezione che alcuni club della nostra Serie B siano già pronti a farsi sotto per un prestito che però potrebbe essere formalizzato teoricamente solo con un ulteriore allungamento dell’accordo – in scadenza a giugno 2026 – tra gli agenti del calciatore e il club meneghino, il giocatore si prepara a rescindere il suo contratto coi nerazzurri.

Secondo quanto riportato da ‘SerieBnews.com’ infatti, la Cremonese, nel frattempo salita in Serie A, il Bari e il Palermo sono disposti ad accogliere tra le proprie fila un difensore che, da giovanissimo, sembrava destinato ad una carriera ad altissimi livelli.