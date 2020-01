Calciomercato Inter | Offerta dalla Premier per Gabigol – VIDEO



Gabigol torna al centro dei riflettori di calciomercato, con l’Inter al lavoro per piazzarlo a titolo definitivo e incassare una somma adeguata anche per incrementare il tesoretto di gennaio. Negli ultimi giorni ha preso consistenza la candidatura di un club della Premier League: ecco l’offerta che è pronta a mettere sul tavolo per il brasiliano.

GUARDA IL VIDEO!