Salta il piano diabolico di Marotta: accordo e firma a un passo

Il programma sembra irrealizzabile, ma il presidente nerazzurro sembra sul serio aver accarezzato l’idea di un colpo clamoroso

La clausola rescissoria da 85 milioni di Marcus Thuram è scaduta il 7 luglio. Nessuno si è fatto avanti per l’attaccante francese. Ed è molto probabile che sia la società che il giocatore sapessero benissimo che sarebbe andata a finire così. L’ex Borussia M’gladbach è ancora un valore tecnico importante per l’Inter. Dunque, la sua cessione non è mai stata una priorità.

Ciononostante, non è affatto escluso che Beppe Marotta, almeno per qualche giorno, abbia accarezzato l’idea di poter cedere a peso d’oro Marcus Thuram (preso a zero nel 2023) per puntare su Moise Kean. Thuram, dopo una prima stagione sopra le aspettative e una prima parte della scorsa stagione da campione, non si è dimostrato continuo e decisivo per i nerazzurri da gennaio a giugno, salvo in poche partite.

Ecco perché un ricambio in attacco sembrava allettante il presidente nerazzurro. Contava anche il possibile bonus economico. La grande plusvalenza garantita per Thuram, arrivato a parametro zero, e un ingaggio più contenuto per Kean. Forse, Marotta si augurava di poter vendere il francese per una cifra vicina agli 80 milioni e poi chiedere Kean alla Fiorentina per meno di 50.

Anche l’ex Juve aveva una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, esercitabile entro oggi. Ovvero fino al 15 luglio. Sembrava che l’Al-Qadisiyya fosse disposta a pagarla e che il club Viola fosse favorevole all’uscita. Tutto quanto è stato bloccato proprio da Kean, che ha preferito rimanere dov’è rifiutando un ingaggio da 15 milioni a stagione.

Quanto a Thuram, gli 85 milioni della clausola sono apparsi a tutti come un prezzo troppo alto. Il giocatore piaciucchia all’Arsenal e al Manchester United, ma all’orizzonte non sembrano in arrivo offerte. L’Inter, chi lo sa, potrebbe accontentarsi anche di 65-70 milioni… Kean, invece, è ancora corteggiato da club esteri esteri.

Litigi, manovre economiche e rinnovi: perché Marotta voleva prendere Kean per Thuram

Magari il presidente nerazzurro era anche preoccupato per la situazione non troppo serena all’interno dello spogliatoio. Ma adesso sembra che le principali tensioni siano state risolte. Almeno, tra Lautaro e Thuram dovrebbe essere tornato il sereno… Resta solo la pretesa da parte del numero 9 nerazzurro di un ingaggio più altro. Thuram, come vi abbiamo raccontato in un altro articolo, vorrebbe un rinnovo e un ritocco allo stipendio. Cosa che l’Inter non è pronta a concedergli. Non subito e non alle condizioni suggerite dall’entourage del ventisettenne nato a Parma.

A rinnovare potrebbe essere invece Kean. L’ex Juve arrivato a Firenze un anno fa a 14 milioni, dopo una stagione da 25 goal, merita di certo un adeguamento. Dall’estero potrebbe farsi ancora avanti l’Al Hillal di Simone Inzaghi, ma anche in questo caso Kean potrebbe rispondere picche. Ecco perché Commisso sta preparando una proposta di rinnovo da 4 milioni all’anno.

L’entourage dell’attaccante della Nazionale italiana si aspetta però offerte dalle big europee. Magari dalla Premier. Intanto Kean, arrivato a Firenze per il raduno precampionato, si è detto felice della propria permanenza e ansioso di poter lavorare con Pioli e con Dzeko. Presto potrebbe esserci il rinnovo con la Viola. Il che, tuttavia, non esclude un’uscita, anche in questa sessione di mercato.

La posizione dell’Inter sul futuro di Thuram è intanto chiara: ora come ora Chivu e la dirigenza preferirebbero non separarsi dal calciatore. A ogni modo, Oaktree potrebbe aprire alla cessione nel momento in cui arrivassero offerte alte. Superiori ai 65 milioni, per intendersi.