Inter, adesso è UFFICIALE: 100 milioni dal Real Madrid

I nerazzurri si avvicinano alla Juventus ma la distanza dai ‘Blancos’ è ancora proibitiva, ecco cosa dice la classifica dei ricavi

L’impegno dei nerazzurri sul mercato è indiscutibile. Finora sono stati piazzati colpi importanti volti a puntellare ciascuno dei settori di riferimento, nell’attesa che l’organico a disposizione di Cristian Chivu possa esser completato in ogni sua parte.

E stavolta, rispetto agli anni passati, la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ha potuto spendere qualcosina di più, con il benestare della proprietà Oaktree. Niente occasioni a parametro zero, ma soltanto calciatori futuribili da continuare a far crescere in squadra.

Il fatto che ci si possa permettere una spesa tanto ingente, seppur non pari a quanto facciano moltissime altre grosse realtà europee, è dipeso tanto dai risultati conquistati sul campo nella passata stagione che hanno portato ad altrettanto importanti ricavi, ma anche dai forti rapporti di sponsorship che Inter Media & Communication ha fatto registrare con brand già parte integrante del mondo nerazzurro.

Uno su tutti quello con lo sponsor tecnico Nike, al fianco dell’Inter dall’ormai lontano 1998.

Da #Calhanoglu a Carboni, così #Marotta all’uscita della Lega: “Calhanoglu è un nostro giocatore a tutti gli effetti. È convocato per il ritiro. Genoa destinazione giusta per far crescere Carboni. Se sono fiducioso per futuro? Sempre, siamo l’Inter” 📽️@GiokerMusso pic.twitter.com/sz4NDjsVeR — Interlive (@interliveit) July 15, 2025

Inter-Nike, rinnovo da 28 milioni: nerazzurri fuori dalla top 10 europea

Le due realtà hanno siglato di recente il rinnovo di contratto che porta nelle casse nerazzurre circa 28 milioni di euro a stagione, superando quanto invece sottoscritto fra Milan e Puma ferme a 25 milioni.

In Italia, l’Inter si staglia dunque al secondo posto nella speciale classifica legata ai ricavi degli sponsor tecnici, alle spalle della sola Juventus che vanta 46,1 milioni a stagione.

Juventus/Adidas – 46,1 milioni di euro

Inter/Nike – 28 milioni di euro

Milan/Puma – 25,168 milioni di euro

Roma/Adidas – 5 milioni di euro (indiscrezioni)