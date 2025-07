Dybala-Inter, nuove voci da Roma: tentativo clamoroso

Il nome di Paulo Dybala è stato più volte accostato all’Inter negli ultimi anni: ora tornano i rumors, c’è un tentativo clamoroso

Nel calcio ci sono matrimoni che non sembrano proprio volersi celebrare, quei nomi che emergono, non si concretizzano e poi tornano periodicamente, quasi come dei mantra attorno a cui far girare un intero calciomercato. Uno di questi è Paulo Dybala, che per ben due volte sembrava a un passo dal trasferimento in nerazzurro, ma poi non se n’è fatto nulla.

La Joya avrebbe anche apprezzato tornare a lavorare con Beppe Marotta, che lo stima molto, ma l’incastro giusto non è mai davvero arrivato per concludere l’affare. Paradossalmente, proprio in quest’estate piuttosto calma attorno al futuro dell’argentino e in cui l’Inter sembra aver già chiuso l’attacco, le voci stanno tornando nelle ultime ore.

Si tratta soprattutto di rumors che arrivano da Roma. In tanti non vedono l’ex Juve come un calciatore ideale per il gioco di Gian Piero Gasperini: serve forza fisica, un certo ritmo sotto il profilo atletico e anche senza palla. E poi c’è anche Soulé che reclama spazio e potrebbe esplodere definitivamente.

Dybala torna in auge per l’Inter: le condizioni dell’affare

Tutti questi fattori non blindano Paulo Dybala a Roma per il prossimo futuro. Anzi, i giallorossi potrebbero cedere l’argentino anche senza una grossa offerta economica per il suo cartellino. Sicuramente ha inciso anche il recente infortunio che l’ha messo ko negli ultimi mesi e un contratto che offre un’ultima occasione per monetizzare e liberarsi di un ingaggio pesante.

Per queste ragioni, il trequartista potrebbe essere proposto anche all’Inter, che cerca un calciatore con caratteristiche simili sulla trequarti – in realtà, un po’ più arretrato e con qualità fisiche diverse, in grado di giocare anche come mezzala. Dybala è sicuramente un nome che non c’è in rosa, ma il calciatore ha voglia di una grande esperienza europea, non si sente al capolinea del grande calcio.

Per queste ragioni, la Joya potrebbe essere proposta all’Inter, soprattutto nelle ultime due settimane di calciomercato e dopo che sarà ceduto Taremi. Per il momento, i nerazzurri non lo considerano una pista valida e hanno in mente altri obiettivi, ma potrebbe trattarsi di una soluzione valida e di primo livello, soprattutto se l’ex Juve dovesse fare un sacrificio per quanto riguarda l’ingaggio.