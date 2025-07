Visite mediche per Leoni: tutti i dettagli sul colpo dell’Inter

Acerbi potrebbe restare, ma Chivu non ha mai smesso di chiedere l’acquisto del suo pupillo: Marotta vorrebbe accontentarlo

Difficile pensare, come sostengono più fonti, che l’Inter possa aggiungere alla rosa un altro difensore senza prima liberare spazio in rosa. Non si tratta di far entrare denaro da usare per gli acquisti né di problemi nel monte ingaggio. Qui è in gioco la struttura della rosa e la gestione delle liste UEFA. Il club nerazzurro ha già fatto entrare quattro nuovi nomi in rosa.

Bonny prenderà il posto che era occupato da Arnautovic, il giovane Esposito può rientrare come canterano, sia in lista A e in lista B. Luis Henrique e Susic prenderanno il posto di chi sarà escluso (con o senza cessione), tipo Asllani o Zielinski o Zalewski. In difesa, qualora arrivasse un nuovo centrale, si porrebbe lo stesso problema: deve uscire qualcuno per fargli spazio in lista.

Non sembra infatti troppo verosimile pensare ad Acerbi o de Vrij che non giocano in Champions… Ecco perché, storto o morto, il club nerazzurro ha bisogno di cedere o far uscire almeno un difensore prima di poter chiudere un operazione in entrata. Quindi, o si cede Bisseck, o si fa fuori Acerbi con il pagamento della penale. Se davvero l’Inter punta ad acquistare Giovanni Leoni, non si potrà fare altrimenti.

Intanto, sono già finite le vacanze per i calciatori del Parma. I ducali, divisi in gruppi, hanno già cominciato l’iter delle visite mediche di rito al poliambulatorio Gemini. Tra loro c’era anche il giovane difensore seguito dall’Inter, che a quest’ora è a Collecchio per i test fisici e atletici.

L’Inter non molla Leoni

Oggi, nel tardo pomeriggio, il Parma affronterà il primo allenamento con il nuovo tecnico. Al Mutti Training Centre esordirà infatti Carlos Cuesta. Poi, domenica, c’è in programma il primo test con l’allenamento congiunto con l’Under 20 del Parma allenata di Nicola Corrent. Cuesta dovrà valutare la rosa e specificare alla dirigenza chi ritiene incedibile e chi no.

Potrebbe anche darsi che il giovanissimo allenatore possa giudicare Leoni come un elemento sacrificabile. Suona molto complicato, dato che il difensore è uno dei talenti più brillanti in rosa. A ogni modo, il ragazzino è ancora la priorità dell’Inter, nonostante il fatto che il Parma continui a chiedere oggettivamente troppo. 35 o addirittura 40 milioni di euro!

L’Inter, che inizialmente sembrava orientata a finanziare l’acquisto con una cessione, potrebbe davvero avere deciso di fare un’eccezione proprio per Leoni. Il centrale del Parma è considerato un investimento strategico per il futuro dalla proprietà e dalla dirigenza e un elemento utile da avere subito in rosa dall’allenatore. Ciò non toglie che serve lo spazio in rosa…

Accordo più vicino?

Le parti potrebbero essere vicine all’accordo. Dopo l’ok di Oaktree, dunque, l’Inter potrebbe chiudere l’affare. Restano tuttavia due nodi da superare. Il più impegnativo: quello economico. E poi quello legato alle uscite in difesa. Anche Zanetti ha ammesso che Leoni piace. Ai microfoni di SportMediaset, proprio come aveva fatto Marotta qualche settimana fa, il vicepresidente non ha negato le voci di mercato.

“Leoni è un giovane molto interessante, vediamo se c’è questa possibilità, però credo che ora ci dobbiamo concentrare sul fare un gruppo che possa competere per tutte le competizioni che dovremo affrontare“, ha dichiarato l’ex capitano argentino dell’Inter.

Rispetto all’anno scorso, il valore di Leoni è triplicato, grazie a delle belle prestazioni in Serie A con il Parma, soprattutto durante la gestione Chivu. Il prezzo, tuttavia, appare sul serio fuori mercato. I ducali stanno giocando un po’ troppo al rialzo. E alla fine l’Inter potrebbe anche tirarsi indietro.