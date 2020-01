Godin: tentativo di Muslera di portarlo al Galatasaray

Inter, il difensore Diego Godin secondo indiscrezioni che arrivano dalla Turchia è ‘corteggiato’ dal Galatasaray che anche tramite il portiere e suo compagno in nazionale Muslera spera di convincerlo

INTER GODIN INDISCREZIONI/ La prima quasi metà di campionato di Diego Godin non è stata, per usare un eufemismo, eccezionale. Il calciatore è rimasto qualche volta di troppo in panchina e il tecnico Antonio Conte, gli ha preferito il giovane Alessandro Bastoni che si è spesso comportato in maniera egregia, ed è una delle tante note liete della squadra milanese. Dopo le voci subito rientrate di un possibile ritorno all’Atletico Madrid, nuove indiscrezioni sul calciatore uruguaiano arrivano dalla Turchia.

Nei giorni scorsi, si è diffusa la notizia di un possibile sondaggio da parte del Galatasaray per il difensore. Nella giornata odierna invece, il media turco hurriyet.com.tr, ha informato di un tentativo di convincere Godin a trasferirsi in Turchia, da parte del portiere e suo connazionale Fernando Muslera, già in questa sessione di mercato.