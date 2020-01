Scambio Nainggolan-Nandez, Carli: ”Difficile, ecco perché”

INTER SCAMBIO NAINGGOLAN-NANDEZ – Lo scambio Nainggolan-Nandez, al momento, è tutt’altro che sicuro. Lo ha riferito il ds dei sardi Carli ai microfoni di ‘Sky Sport’: ”Nainggolan è un giocatore difficile da trattenere, lo sappiamo bene e non possiamo illudere i tifosi. Magari non è impossibile ma con l’Inter dovremo parlare e capire le reali possibilità di una sua permanenza dopo giugno. Nandez è un giocatore del Cagliari, avrebbe bisogno di riposare perché non si è mai fermato. Siamo molto contenti di lui e siamo certi che farà ancora meglio nel girone di ritorno” ha concluso.

