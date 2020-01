Radu torna a Milano: il Genoa ha scelto definitivamente Perin

INTER RADU – Il Genoa sta cambiando pelle in ogni settore: dalla panchina alla rosa, sono già arrivati dei giocatori che potrebbero cambiare il destino calcistico della squadra. Il ritorno di Mattia Perin, vittorioso al debutto ieri contro il Sassuolo, ha convinto definitivamente il subentrante Nicola a puntare su di lui, scatenando l’ira di Radu che sino a questo momento non aveva comunque demeritato. Il suo agente Oscar Damiani ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ ha ammesso la possibilità di un ritorno all’Inter: “E’ stato il migliore in campo del Genoa nel corso del girone d’andata ma il ritorno di Perin ha indotto società e allenatore a fare altre scelte. L’allenatore è stato chiaro, dunque per Radu non c’è più spazio e nel Genoa no può fare il secondo portiere. Aspetteremo la fine di questo mese e cercheremo una soluzione, non è da escludere che possa tornare all’Inter” ha concluso.

