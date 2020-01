Aubameyang gela i nerazzurri: ”Basta falsità, resto all’Arsenal”

INTER AUBAMEYANG – Inter e Juventus dovranno guardare altrove per ottenere il bomber in attacco. L’obiettivo Pierre Aubameyang, infatti, ha deciso di rimanere all’Arsenal. Da tempo accostato alle due italiane, il bomber ex Milan lo ha dichiarato ai media inglesi nelle ultime ore: ”I rumours di mercato parlano spesso di me, io rispondo che sono stufo di essere accostato ad ogni club diverso ogni giorno e che tutti dovrebbero concentrarsi sul calcio giocato. Sono il capitano dell’Arsenal e voglio restare qui per vincere titoli” ha concluso.

